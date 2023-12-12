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Возможности программы льготного кредитования в России заканчиваются

1:46
Общество

Центральный банк России выразил поддержку предложению Министерства финансов о повышении процента первоначального взноса по льготной ипотеке. В ЦБ подчеркнули, что государственная поддержка должна стать более целевой, чтобы регулирующий орган рынка мог предотвратить возможные долговые проблемы граждан.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Викторович Климанов высказал свою поддержку идеи предпринять меры по льготной ипотеке, однако отметил, что программа уже исчерпывает свой потенциал.

Он подчеркнул, что большинство граждан, готовых вступить в ипотеку, уже воспользовались этой возможностью, и для предотвращения возможных проблем на рынке недвижимости необходимо пересмотреть условия льготной ипотеки.

Климанов предложил увеличить первоначальный взнос для граждан, вступающих в программу ипотеки, как один из вариантов решения проблемы. Он признал, что это может быть неприятно для тех, кто планировал воспользоваться программой, но считает, что такие шаги необходимы для избежания будущих банкротств и проблем.

Он также подчеркнул важность учёта соотношения доходов населения, стоимости недвижимости и их доступности для граждан.

Эксперт подчеркнул, что предложенные Минфином изменения, такие как повышение первоначального взноса до 30%, ограничение размера кредита и введение требований к уровню дохода заёмщиков, имеют свои позитивные стороны. Вместе с тем, он предложил рассмотреть дополнительные механизмы, такие как использование арендного жилья, для расширения вариантов решения жилищных вопросов граждан, сообщает RuNews24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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