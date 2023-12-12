В России наладили поставки Johnnie Walker и Jim Beam к Новому году

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

В этом году импорт виски брендов Johnnie Walker и Jim Beam, ушедших ранее с рынка России, может быть восстановлен. Информацию приводит РБК.

Фото: openverse.org by Dominick Guzzo is licensed under CC BY 2.0.

Отмечается, что за 11 месяцев в РФ ввезли минимум 7,5 миллиона бутылок от Diageo, 1,9 миллиона — от Pernod Ricard и 1,3 миллиона — от Beam Suntory.

К Новому году объем поставок может вернуться на уровень 2021 года, также он может его превысил. Кроме того, в январе-октябре этого года поставки виски составили 30,5 миллиона литров - это на 0,4 миллиона литров превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Ситуация показала рост относительно 2022 года. На тот момент по завершении 10 месяцев поставки виски в РФ были в 2,3 раза меньше.

Ранее сообщалось о том, что в начале ноября 2023 года правительство Англии объявило о постепенном искоренении употребления никотина в стране. Эти призывы стали результатом событий, произошедших утром 30 ноября в Свято-Николаевском соборе УПЦ в городе Кременец, в Тернопольской области.