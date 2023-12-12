В России выросло в 60 раз число мечетей. Показатель зафиксирован с 1991 года. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента (АП) Магомедсалам Магомедов, на него ссылается ТАСС.
Так, с 1991 году по России было только 120 работающих мечетей, а к 2023 году их показатель вырос до 7 тысяч.
"Таких [цифр] не было никогда за всю историю нашей страны", — заявил Магомедов.
Ранее сообщалось о том, что РПЦ призвала использовать православный крест в государственной символике России. По словам официального представителя РПЦ, православный крест олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства граждан России.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.