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В России число мечетей в России выросло в 60 раз

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Общество

В России выросло в 60 раз число мечетей. Показатель зафиксирован с 1991 года. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента (АП) Магомедсалам Магомедов, на него ссылается ТАСС.

В России число мечетей в России выросло в 60 раз
Фото: voiceofguides .com

Так, с 1991 году по России было только 120 работающих мечетей, а к 2023 году их показатель вырос до 7 тысяч.

"Таких [цифр] не было никогда за всю историю нашей страны", — заявил Магомедов.

Ранее сообщалось о том, что РПЦ призвала использовать православный крест в государственной символике России. По словам официального представителя РПЦ, православный крест олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства граждан России.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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