В России число мечетей в России выросло в 60 раз

0:31 Your browser does not support the audio element. Общество

В России выросло в 60 раз число мечетей. Показатель зафиксирован с 1991 года. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента (АП) Магомедсалам Магомедов, на него ссылается ТАСС.

Фото: voiceofguides .com

Так, с 1991 году по России было только 120 работающих мечетей, а к 2023 году их показатель вырос до 7 тысяч.

"Таких [цифр] не было никогда за всю историю нашей страны", — заявил Магомедов.

Ранее сообщалось о том, что РПЦ призвала использовать православный крест в государственной символике России. По словам официального представителя РПЦ, православный крест олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства граждан России.