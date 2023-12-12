ГИБДД на текущий момент не может проводить работу по всей стране по причине сбоя в системе, случившегося после обновления ПО. Такую информацию приводит Telegram-канал Shot.
Ссылаясь на свои источник, Shot сообщает о том, что на разрешение проблем которые помешали работе ГИБДД потребуется несколько часов до нескольких дней.
Ранее мы сообщали о том, что по информации ГИБДД, в Москве приостановили регистрацию автомобилей и выдачу прав.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.