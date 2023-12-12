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База ГИБДД по всей России перестала работать после попытки обновления ПО

0:31
Общество

ГИБДД на текущий момент не может проводить работу по всей стране по причине сбоя в системе, случившегося после обновления ПО. Такую информацию приводит Telegram-канал Shot.

База ГИБДД по всей России перестала работать после попытки обновления ПО
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ссылаясь на свои источник, Shot сообщает о том, что на разрешение проблем которые помешали работе ГИБДД потребуется несколько часов до нескольких дней.

Ранее мы сообщали о том, что по информации ГИБДД, в Москве приостановили регистрацию автомобилей и выдачу прав.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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