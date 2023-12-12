SHOT: в Ивановской области пятеро школьников провались в яму с кипятком

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В городе Южа Ивановской области пять школьников провалились в яму с кипятком, с сильными ожогами они доставлены в больницу.

Фото: Фото: Telegram-канал SHOT

Как сообщает Telegram-канал SHOT, во вторник утром дети шли в школу, но по дороге провалились в яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы.

Пытаясь спасти друг друга, все пятеро школьников получили сильные ожоги тела. Они госпитализированы. По факту случившегося уже начата проверка.

Напомним, подобный случай произошел вчера, 11 декабря в Челябинске. Нам в яму с кипятком угодил 8-летний ребенок, получивший из-за преступной халатности коммунальщиков ожоги 45 процентов кожи.

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