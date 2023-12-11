Психолог о том, как помочь ребёнку исправить оценки к концу года: разгружать и мотивировать

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Психолог Дарья Блинова в разговоре с Pravda.Ru дала совет, как можно мотивировать ребёнка любого возраста, школьника или студента, на исправление оценок к концу учебного года, когда все уже устали, зима, за окном темно и холодно, и настроения для учёбы нет почти никакого.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Психолог считает, что детям обязательно нужно давать отдыхать от нагрузок и разгрузиться в эмоциональном плане.

"Многие дети уже истощены эмоционально к концу года. И, действенной, мотивации будет разнообразие отдыха по возможности. Давать разгрузку эмоциональной сфере и наполнять ее", — напомнила Блинова.

Очень важна для ребёнка поддержка родителей. В этот непростой период можно помочь детям с выполнением домашнего задания.

"Как мотивация будет отметки дней в календаре, предновогодний чек-лист, письмо Деду Морозу и т. д. Из фраз можно использовать:

Посмотри сколько ты потрудился в этом году, осталась всего пару недель. Я верю, что ты можешь проявить свой характер!", — заключила психолог.

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