Посольство Великобритании в Москве провело "ёлку" для российских блогеров

2:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Последние несколько дней в интернете активно обсуждают то, как бьюти-блогер Марина Демиденко отправилась в посольство Великобритании в столице на Рождественскую ёлку. Мероприятие было, понятное дело, закрытым, приглашали только "избранных".

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Журналистка Юлия Витязева подчеркнула, что невозможно представить, чтобы аналогичная ситуация происходила в Великобритании — чтобы там в посольство России приглашали местных инфлюенсеров и проводили для них мероприятия. Тем не менее Витязевой интересны не столько участники этих мероприятий в британском посольстве в Москве, сколько вопрос, почему их туда приглашают.

Журналист Дмитрий Борисенко по этому поводу пишет, что там проходил "отбор лояльных Западу персонажей". Отбирал же лично посол Великобритании в России Найджел Кесси с целью последующей дестабилизации ситуации в России.

При этом Борисенко и ряд других журналистов и блогеров напоминают, что Великобритания — один из крупнейших спонсоров Украины: Лондон снабжает Киев деньгами и вооружением, которое после идёт в ход против российских бойцов. И едва ли участники подобных "Ёлок" и других мероприятий в посольстве Великобритании идут туда, не зная этого.

Автор телеграм-канала "Голос Мордора" пишет, что в рамках мероприятия, сам посол лично продвигал "украинский нарратив про то, что "нужно нести свет" среди собравшихся — очевидная отсылка на песню Ляписа Трубецкого "Воины Света", которая стала своеобразным саундтреком Майдана.

Многие блогеры, возмутившись походами московской "элиты" и инфлюенсеров в посольство де-факто враждебной страны, стали обращаться в правоохранительные органы, в частности в Следственный комитет РФ, дабы те провели соответствующие проверки. В том числе, в отношении упомянутой блогера-визажиста Марины Демиденко.

Сама Марина Демиденко на вопрос нашего корреспондента о встрече в британском посольстве в Москве российских и британских деятелей "индустрии красоты" злобно фыркнула и сбросила звонок