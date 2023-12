Суд Москвы не будет заочно арестовывать основателя сети "Тануки" и "Ёрш". Речь идёт об Александре Орлове. Ранее адвокат Орлова делал заявление о том, что ущерб по делу достиг 20 млн рублей. На текущий момент ущерб полностью погашен. Информацию приводит ТАСС.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0