Основателя «Тануки» Александр Орлов готов вернуться в Россию по требованию

Суд Москвы не будет заочно арестовывать основателя сети "Тануки" и "Ёрш". Речь идёт об Александре Орлове. Ранее адвокат Орлова делал заявление о том, что ущерб по делу достиг 20 млн рублей. На текущий момент ущерб полностью погашен. Информацию приводит ТАСС.

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Известно, что в ноябре в РФ заявили о начале уголовного розыска Орлова на международном уровне. Он обвиняется по делу о причинении ущерба имуществу. Бизнесмен также привёл информацию в декабре о том, что он находится в Лондоне.

Адвокат ресторатора Владимир Подолин ранее делал заявление в суде о том, что компания "Промтехноком" подтвердила, что получила деньга за нанесённый Орловым ущерб.

Ранее в Forbes сообщили, что основатель сети "Тануки" оценил заведённое против него дело в России как недоразумение. Ресторатор заявил, что не видит основания в предъявленном ему обвинении по части 2 статьи 165 УК РФ.