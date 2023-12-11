Men Today назвал планку и отжимания лучшими упражнениями для замедления старения

Журналисты Men Today опубликовали список эффективных упражнений, способствующих замедлению процессов старения. В первую очередь рекомендуется включить в тренировочный комплекс планку, которая укрепляет корпус, улучшает тонус мышц и развивает пресс. Также важными элементами становятся классические и обратные отжимания, а также приседания. Дополнительным упражнением, способствующим укреплению широчайших мышц и активации рукармускулатуры, является тяга гантелей в наклоне.
Завершающим этапом тренировки станет выполнение ягодичного моста, направленного на укрепление мышц кора, передней и задней поверхности бедра, а также икроножных мышц. Отмечается, что данный комплекс упражнений способствует ощущению бодрости и молодости.
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