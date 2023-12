Men Today назвал планку и отжимания лучшими упражнениями для замедления старения

Журналисты Men Today опубликовали список эффективных упражнений, способствующих замедлению процессов старения. В первую очередь рекомендуется включить в тренировочный комплекс планку, которая укрепляет корпус, улучшает тонус мышц и развивает пресс. Также важными элементами становятся классические и обратные отжимания, а также приседания. Дополнительным упражнением, способствующим укреплению широчайших мышц и активации рукармускулатуры, является тяга гантелей в наклоне.

Фото: openverse.org by stroopsmma is licensed under CC BY 2.0.