Адвокат Айвар рассказала, какие категории граждан должны сдать загранпаспорт

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество

11 декабря в России вступают в силу новые правила относительно сдачи заграничных паспортов при наличии ограничений на выезд из страны. Согласно опубликованному постановлению на портале правовой информации, адвокат Людмила Айвар рассказала о категориях граждан, которые подпадают под невыездные и обязаны сдать свои паспорта, сообщает Радио 1.

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Согласно заявлению Айвар, в список невыездных включены банкроты, сотрудники ФСБ, призванные на военную службу, осужденные подозреваемые и обвиняемые, лица с документацией с грифом "секретно", граждане, уклоняющиеся от исполнения судебных обязательств, а также те, кто предоставил недостоверные сведения при получении заграничных паспортов.

Согласно новым правилам, получив уведомление, указанные граждане обязаны сдать свои заграничные паспорта. Несоблюдение этого требования не предусматривает наказания в виде штрафов. Однако, как отмечает адвокат, пограничные службы будут проинформированы о лицах, сдавших свои паспорта, и выезд по этим документам станет невозможным.

Айвар подчеркнула, что заграничные паспорта являются собственностью государства, удостоверяют личность и предоставляют определенные права и обязанности. В случае изменения ситуации гражданам вернут паспорта, и они смогут использовать их как ранее.

Эксперт предположила, что данное правило направлено на предотвращение незаконных попыток выезда граждан из России, особенно тех, кто подлежит призыву или обвинениям. Она также подчеркнула, что ранее судебные приставы имели право изымать заграничные паспорта, но новые правила касаются и лиц с доступом к секретной информации.