СБУ Украины в Telegram-канале раскрыла подробности убийства бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Напомним, что Кива был убит в Подмосковье.
В Telegram-канае СБУ заявлено, что Украина поучаствовала в нескольких операциях, которые завершились успехом. Операции, как утверждают в ведомстве, несут "заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины".
Глава СБУ Василий Малюк не раз делал заявление о том, что враги Украины понесут ответственность за преступления.
"Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова", — говорится в сообщении.
В СБУ также напомнили, что 6 декабря Киву ранили выстрелом в грудь. Убийство было осуществлено выстрелом в голову.
Ранее сообщалось о том, что Британия сохранит санкции против РФ по окончании конфликта на Украине.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.