СБУ прокомментировала убийство экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье

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СБУ Украины в Telegram-канале раскрыла подробности убийства бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Напомним, что Кива был убит в Подмосковье.

Фото: Wikipedia by Sandlerdarina is licensed under CC BY-SA 4.0

В Telegram-канае СБУ заявлено, что Украина поучаствовала в нескольких операциях, которые завершились успехом. Операции, как утверждают в ведомстве, несут "заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины".

Глава СБУ Василий Малюк не раз делал заявление о том, что враги Украины понесут ответственность за преступления.

"Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова", — говорится в сообщении.

В СБУ также напомнили, что 6 декабря Киву ранили выстрелом в грудь. Убийство было осуществлено выстрелом в голову.

Ранее сообщалось о том, что Британия сохранит санкции против РФ по окончании конфликта на Украине.