Daily Mail: заплесневелые твердые сыры безопасно употреблять в пищу

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Эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Гринвича, Ричард Фукс, утверждает, что заплесневелые твердые сыры можно безопасно употреблять в пищу.

Фото: openverse.org by julesjulesjules is licensed under CC BY 2.0.

Однако, мягкие сыры, а также орехи, фрукты и злаковые продукты остаются опасными, даже если удалить видимую плесень. Он предупреждает, что орехи, злаки и яблоки с плесенью могут содержать микотоксины, вредные соединения, которые могут подавлять иммунную систему, вызывать респираторные заболевания и влиять на фертильность.

Специалист отмечает, что срезание видимой плесени пригодно только для твердых сыров из-за их текстуры, которая препятствует проникновению спор внутрь. Мягкие сыры из-за своей рыхлой структуры не могут быть "очищены" таким образом, так как плесень быстро распространяется по всей поверхности.

Что будет, если поесть заплесневелый сыр?