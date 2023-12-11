Бивни мамонтов пройдут проверку на безопасность в Хабаровске

Образцы античных окаменелостей уже поступили в лабораторию для проведения тестов.
Все части бивней пройдут проверку на наличие естественных радионуклидов цезия и стронция.
На основе результатов этих исследований специализированные организации смогут оценить безопасность остатков древних животных, сообщает transsibinfo.com.
Бивни были взяты из партии общим весом чуть более 1,5 тонн с Чукотского автономного округа. По предоставленной информации заказчика, древние кости были извлечены в 2022 году.
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