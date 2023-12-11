Бивни мамонтов пройдут проверку на безопасность в Хабаровске

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Образцы античных окаменелостей уже поступили в лабораторию для проведения тестов.

Фото: openverse by Mauricio Antón is licensed under CC BY 2.5

Все части бивней пройдут проверку на наличие естественных радионуклидов цезия и стронция.

На основе результатов этих исследований специализированные организации смогут оценить безопасность остатков древних животных, сообщает transsibinfo.com.

Бивни были взяты из партии общим весом чуть более 1,5 тонн с Чукотского автономного округа. По предоставленной информации заказчика, древние кости были извлечены в 2022 году.