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Селлер WB Трифонов: россияне перед НГ скупают игрушки, электронику и одежду

1:43
Общество

Россияне в основном выбирают электронику, одежду и товары для дома в качестве подарков к Новому году, сообщил предприниматель и селлер маркетплейса Wildberries, Евгений Трифонов. По его утверждению, спрос на эти товары заметно возрастает в преддверии праздничного сезона из-за традиций празднования, активных закупок подарков и подготовки к торжествам.

Селлер WB Трифонов: россияне перед НГ скупают игрушки, электронику и одежду
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Аналитика показывает, что в основном спрос на маркетплейсах увеличивается на новогодние аксессуары: искусственные елки, гирлянды, мишуру. Также востребованы подарочные товары, такие как сувениры, упаковка и все, что может стать хорошим подарком. Предположительно, среди популярных подарков — игрушки, электроника, бытовая техника и товары для дома и кухни, такие как наборы посуды, белье, дозаторы для бытовой химии, а также различные категории одежды", — отметил Трифонов в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Эксперт также добавил, что на маркетплейсах в преддверии нового года проходят финальные распродажи года, что приводит к увеличению продаж в большинстве категорий.

"Многие продавцы за ноябрь-декабрь в определенных категориях достигают выручки, сопоставимой с общей выручкой за все предыдущие месяцы. Однако спад продаж начинается в последние дни декабря и продолжается до 2-3 января, поскольку маркетплейсы не успевают доставить товары к новогодним праздникам. Затем большинство граждан отдыхают, не задумываясь о покупках", — подчеркнул предприниматель.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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