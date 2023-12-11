ЦИК объявил о проведении президентских выборов в новых регионах

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Выборы президента пройдут и в новых регионах России, несмотря на военное положение.

Фото: Всероссийское казачье общество

Члены комиссии приняли такое важное решение после продолжительных консультаций с ФСБ, Минобороны и главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

"Мы должны немедленно информировать президента России и Совет Федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в Совет", — заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, которого цитируют РИА Новости.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Об участии в них уже заявил действующий глава государства Владимир Путин, хотя до недавнего времени он высказывался по этому вопросу достаточно осторожно, чем создавал огромную интригу.

Путин: Я буду баллотироваться на должность президента РФ в 2024 году