Выборы президента пройдут и в новых регионах России, несмотря на военное положение.
Члены комиссии приняли такое важное решение после продолжительных консультаций с ФСБ, Минобороны и главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Мы должны немедленно информировать президента России и Совет Федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в Совет", — заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, которого цитируют РИА Новости.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Об участии в них уже заявил действующий глава государства Владимир Путин, хотя до недавнего времени он высказывался по этому вопросу достаточно осторожно, чем создавал огромную интригу.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.