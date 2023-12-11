Начальник аварийно-спасательного формирования Сергей Гринь рассказал в каких случаях спасатели могут вскрыть дверь в жилище, и какая ответственность наступает за ложный вызов.
Ситуация, когда ключи остались дома в прихожей, а дверь захлопнулась знакома многим. Как и паника, наступающая после осознания, что в квартире ещё и обогреватель не выключен и духовка жарит-парит. В таких случаях, говорят специалисты, можно обратиться в аварийную службу, частную компанию или МЧС – здесь наш собеседник делает акцент на важные нюансы.
«Сотрудники службы спасения приедут только к тем людям, которые попали в беду- когда есть прямая угроза жизни и здоровью людей и ситуация не является бытовой. То есть в квартире работает газовая плита, внутри заперт маленький ребенок до 5 лет, находятся пожилые или больные люди, которым нужно срочно оказать помощь, если в квартире включены электроприборы, либо какие-то другие присутствуют факторы, которые могут повлиять на безопасность самих людей, оказавшихся в этой ситуации и их ближайших соседей, окружающих», - поясняет эксперт.
Выдумывать ложную причину для вскрытия захлопнувшейся двери специалист не советует. За это предусмотрена серьёзная ответственность. Но, чисто по-человечески, отмечает Сергей Гринь, спасатели помогают в подобных ситуациях.
«В Конституции Российской Федерации прописано, что высшая ценность – это человеческая жизнь. Люди, находящиеся в стрессовой ситуации, могут порою и не запомнить, выключили они утюг или не выключили. Во имя спасения человеческой жизни, безусловно, можно рискнуть и проверить. Будем руководствоваться тем, что во время спасения жизни людей любые действия, направленные на ее спасение, оправданы», - считает специалист.
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