Финляндии может начать поэтапно открывать границы с Россией

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

КПП между Россией и Финляндией могут начать открываться постепенно, в несколько этапов. Этот процесс может начаться в том случае, если ситуация с мигрантами придёт в норму, сообщает агентство Report, ссылаясь на главу МИД Финляндии Элину Валтонен.

Отмечается, что в настоящее время обстановка на Востоке не изменяется, кроме того, в зоне около границы всё еще присутствуют беженцы из Африки и Ближнего Востока.

Валтонен также подчеркнула, мониторинг ситуации на границе проводится каждый день. Она отметила, что самым важным решением должна быть правильная реакция на действия РФ. В Финляндии пока неизвестно, какие решения может принять правительство, тем не менее, предполагается, что решения о режиме работы КПП будут приняты до 13 декабря.

Известно, что Финляндия столкнулась с большими проблемами после запрета импорта древесины из России. Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла восемь КПП на востоке, мотивация -организация РФ массовых пропусков к границе.

Ранее мы приводили мнение российских политологов о будущем отношений России и Финляндии после закрытия границ.