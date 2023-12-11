Юрист Соловьев: бумажные больничные листы выдают только мошенники

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

С 2022 года в России изменились правила выдачи больничных листов. Известный юрист страны Иван Соловьев рассказал, что теперь они предоставляются исключительно в электронном формате как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях, сообщает argumenti.ru.

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"С объединением Пенсионного фонда и Медстраха в единый Социальный фонд все стало более простым. Теперь больничные листы выдаются только в электронной форме. Следовательно, никто не предоставляет их в письменном виде. Если кому-то что-то выдают на бумаге, это является мошенничеством", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что информация о выдаче больничного автоматически передается работодателю заболевшего. Пациент получает штрих-код и соответствующий номер, которые можно проверить в его аккаунте на портале "Госуслуги".

Получение документа возможно при наличии достаточных оснований, однако это не предоставляется лицам, совершившим преступление или находящимся под медицинским наблюдением по направлению военкомата.

Юрист подчеркнул, что в настоящее время возможно оформление и закрытие больничного листа дистанционно. Тем не менее, использование дистанционных консультаций и автоматизации врачебной системы может привести к предоставлению необоснованных больничных, за что предусмотрены санкции согласно закону.