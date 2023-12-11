Экономист Хазин: Байден уйдет с поста президента США в течение двух месяцев

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Американские и российские политические элиты достигли "некоторого соглашения" по вопросу ухода с поста главы Белого дома Джо Байдена.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Таким мнением в эфире радиостанции "Говорит Москва" поделился экономист и политолог Михаил Хазин.

"Если я хоть что-то правильно понимаю, то это произойдёт в течение двух месяцев", — высказал свое мнение Хазин.

Свою точку зрения экономист обосновал тем, что президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на новый срок.

Это дало сигнал противникам Байдена внутри США оказать на главу Белого дома более жесткое давление из-за его поддержки киевского режима.

Напомним, завтра, 12 декабря, Джо Байден встречается с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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