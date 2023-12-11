Депутат Госдумы указал на "серьезные изменения" в миграционной политике в 2024 году

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной думы и лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что 2024 год может стать отправной точкой для значительных изменений в национальной и миграционной политике России. Он высказал это мнение после заседания Совета по правам человека при президенте РФ. По словам Миронова, в области миграции необходимо уделять внимание этнокультурному балансу.

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Политик подчеркнул, что первостепенно важно избегать массовой и особенно неуправляемой миграции. Во-вторых, не должно существовать зон сосредоточенного проживания мигрантов в России, иначе говоря, так называемых анклавов, которые могут изменять баланс в регионе. В-третьих, по мнению Миронова, мигранты, согласно заявлению главы государства, должны владеть русским языком, соблюдать законы России и нести ответственность за их нарушение.

Специфицируя свои предложения, Миронов предлагает ввести визовый режим с странами Средней Азии, временно приостановить массовое предоставление гражданства России выходцам из указанных стран. Кроме того, он высказывает идею о введении коллективной ответственности за нарушение законов России и установлении квот для школьников, не владеющих русским языком, сообщает "Вести Подмосковья".