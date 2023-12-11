В России обновили вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Министерстве здравоохранения. Антигенный состав препарата "Спутник лайт" был обновлён, он прошел клинические испытания, передаёт агентство ТАСС.

Фото: Сайт правительства Мексики

В НИЦЭМ имени Гамалеи сообщили, что у обновлённого препарата "низкая частота значимых побочных эффектов".

Ещё в октябре Центр имени Гамалеи информировал, что вакцина "Спутник V" перестала производить вакцину от COVID-19. Лаборатории начали разрабатывать новые варианты вакцины.

Ранее сообщалось, что в последние годы прививка от гриппа стала все более популярной и распространенной среди населения России. Согласно статистике, примерно 71,5 миллионов россиян в разных возрастных группах сделали прививку от гриппа.