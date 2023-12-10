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Сильнейший гололёд не страшен: 1 лайфхак поможет никогда не упасть из-за скольжения

1:36
Общество

Зима в России начала свое владение с сурового стечения событий: снегопад, затем заморозки, и под ногами — настоящая скользкая дорожка, наполненная опасениями о возможном падении и возможных травмах. Даже зимняя обувь не всегда спасает от скольжения — иногда ее подошва, наоборот, становится источником беспокойства. Однако существует простой метод, который решает эту проблему на целую неделю, и его можно повторять, если лед и снег вновь поднимут свою обманчивую голову.

Сильнейший гололёд не страшен: 1 лайфхак поможет никогда не упасть из-за скольжения
Фото: commons.wikimedia. org by David Beale davidbeale is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Возьмите пару, промойте и дайте высохнуть. Затем проведите процедуру обезжиривания подошвы, используя мицеллярную воду или средство для снятия лака для ногтей. Просто нанесите на ватный диск и тщательно протрите подошву.

Для обеспечения надежного сцепления обуви с поверхностью земли используйте "стеклянный" суперклей с тонким носиком. Нанесите несколько капель на выступающие части подошвы. Рекомендуется работать в перчатках, чтобы избежать прилипания тюбика к пальцам. Подождите, пока клей частично застынет, затем обсыпьте подошву крупной столовой солью. Важно, чтобы соль была крупной, так как от мелкой ей будет мало пользы. После того как соль приклеится, удалите излишки.

После такой процедуры вы можете забыть о проблемах со скольжением, по крайней мере, на целую рабочую неделю — это особенно актуально, когда нужно быстро перемещаться от дома до офиса и обратно.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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