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Эксперт Гулевич: приложения с платными подписками незаметно списывают деньги

1:01
Общество

Платные подписки могут тихо снимать средства с банковского счета пользователя, даже если само приложение удалено, поделился Виктор Гулевич, директор Центра Компетенций по Информационной Безопасности в Т1 Интеграция, сообщает РИА Новости.

Эксперт Гулевич: приложения с платными подписками незаметно списывают деньги
Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

"Их нельзя назвать вредоносными, поскольку они не крадут данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, они предоставляют только дополнительные расходы, которые не всегда оправданы", — отметил он.

Такие приложения обычно обещают полный или расширенный функционал, предоставляя несколько бесплатных дней для тестирования. Однако на деле они предлагают лишь базовый набор действий, такой как простейшее редактирование фотографий.

Если пользователь осознает, что приложение ему не нужно, просто удаление его недостаточно. Необходимо обязательно отменить подписку в разделе управления аккаунтом, иначе списание средств будет продолжено.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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