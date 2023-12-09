Ни в коем случае не храните ключи в кошельке

Иногда в кошельках россиян можно обнаружить разнообразные предметы, начиная от денег и заканчивая фотографиями родных, пластиковыми картами и старыми чеками. Некоторые даже решают хранить ключи в портмоне. Однако это практика, которую крайне не рекомендуется использовать, и вот почему.

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В данном вопросе нет никакой мистики или волшебства. Просто острые края металлических ключей легко могут повредить обшивку и саму кожу кошелька. В результате звук падающих монет может стать обыденным явлением, и, к сожалению, неизбежным.

Кроме того, ключи часто могут поцарапать пластиковые карты, делая их быстро непригодными к использованию.

Но самое главное заключается в том, что при потере кошелька вы теряете и ключи, что может иметь серьезные последствия. Поэтому важно не хранить все ценности в одном месте, чтобы избежать возможных проблем.