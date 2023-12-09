МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве 10 и 11 декабря

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство по чрезвычайным ситуациям России предупредило о необычайно низких температурах, ожидаемых в Москве с воскресенья по понедельник 10-11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства в столице.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Уважаемые жители Москвы и гости города! Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, 10 и 11 декабря в Москве сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы", — гласит сообщение.

Граждан призывают очень тепло одеваться, утеплить щеки, уши, нос, запястья и щиколотки от холода, а также одеваться в многослойную одежду. В помещении рекомендуется снимать обувь.

"На улице старайтесь не стоять долго на морозе, двигайтесь активно. Не забывайте надевать головной убор (таким образом сохраняется до 30% тепла). Защищайтесь от ветра и пользуйтесь ближайшими помещениями для обогрева, такими как магазины и подъезды жилых домов. После пребывания на морозе не рекомендуется сразу употреблять горячий чай или принимать горячий душ, чтобы избежать резкой перепада температуры, что может оказаться нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Организму следует дать 20-30 минут на постепенную адаптацию к комнатной температуре", — подчеркивается в сообщении.