Роспотребнадзор предостерегает россиян от ошибок при выборе цитрусовых зимой, особенно популярных за их богатое содержание витамина C и клетчатки. Важными признаками свежести считаются аромат, упругость, легкость отделения кожуры и равномерная окраска.
Покупателям рекомендуется избегать фруктов с признаками гнили, мягкости, твердости, повреждений или плесени.
Роспотребнадзор также предостерегает от покупок в несанкционированных местах и призывает придерживаться общих правил, таких как проверка оборудования торговых точек, наличие ценников и документов у продавцов, а также обязательное мытье фруктов перед употреблением.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.