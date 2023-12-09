Роспотребнадзор дал советы: как выбрать самые свежие мандарины зимой

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Роспотребнадзор предостерегает россиян от ошибок при выборе цитрусовых зимой, особенно популярных за их богатое содержание витамина C и клетчатки. Важными признаками свежести считаются аромат, упругость, легкость отделения кожуры и равномерная окраска.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Покупателям рекомендуется избегать фруктов с признаками гнили, мягкости, твердости, повреждений или плесени.

Роспотребнадзор также предостерегает от покупок в несанкционированных местах и призывает придерживаться общих правил, таких как проверка оборудования торговых точек, наличие ценников и документов у продавцов, а также обязательное мытье фруктов перед употреблением.