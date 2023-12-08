Экономист Катасонов назвал отдельный повышенный МРОТ по Москве полным беззаконием

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, доктор экономических наук Валентин Катасонов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве в 2024 году составит 29 389 рублей, что в 1,5 раза выше, чем федеральный показатель по России.

Фото: ТАСС

Катасонов считает, что такая мера является "откровенно вредительской".

"Любой человек, даже не очень политически подкованный, понимает, что это означает фактически дробление страны, подготовка к тому, чтобы страна начала распадаться на куски… Ведь даже наше государство называется Российская Федерация. А в любом федеративном государстве все субъекты федерации должны иметь примерно одинаковый статус, граждане должны иметь одни и те же доходы, одни и те же цены, одни и те же привилегии, льготы и так далее. Там, где начинается дифференциация, значит, уже фактически действуют какие-то закулисные раскольники", — сказал Катасонов.

Эксперт признался, что не знает, кто инициировал такой МРОТ по Москве, но уверен, что такой факт должен заинтересовать прокуратуру, которая должна

следить за соблюдением Конституции Российской Федерации, запрещающей такого рода дифференциацию.

Катасонов добавил, что отдельный повышенный МРОТ по Москве, отличающийся от общероссийского, — это полное беззаконие, а не действия внутри правового государства, как написано в Конституции.

Ранее стало известно о решении московских властей, согласно которому Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в российской столице в 2024 году будет поднят до 29 389 рублей, превысив таким образом в 1,5 раза общероссийский показатель.