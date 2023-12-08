Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перец мешаем с ложкой мёда: вкус лечо превосходит все ожидания
Globe and Mail: Зеленский отказался от выступления перед конгрессом США из страха
Суп будет золотистым и наваристым: рассказываем секрет
Школьник из Владивостока скончался от непонятного разрыва толстой кишки
Президент Финляндии рассказал о шоке от оценки, данной Путиным Западу
Командир "Севера-V" рассказал о ликвидации бойцов ВСУ с американскими шевронами в ДНР
Свыше 3 миллионов американцев мучаются от синдрома хронической усталости
В Новосибирске разработали систему обнаружения онкологии по анализу крови
Постельная сцена в фильме режиссёра Дурова "Не могу сказать "прощай" была не постановочной

Экономист Катасонов назвал отдельный повышенный МРОТ по Москве полным беззаконием

2:00
Общество

Председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, доктор экономических наук Валентин Катасонов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве в 2024 году составит 29 389 рублей, что в 1,5 раза выше, чем федеральный показатель по России.

Экономист Катасонов назвал отдельный повышенный МРОТ по Москве полным беззаконием
Фото: ТАСС

Катасонов считает, что такая мера является "откровенно вредительской".

"Любой человек, даже не очень политически подкованный, понимает, что это означает фактически дробление страны, подготовка к тому, чтобы страна начала распадаться на куски… Ведь даже наше государство называется Российская Федерация. А в любом федеративном государстве все субъекты федерации должны иметь примерно одинаковый статус, граждане должны иметь одни и те же доходы, одни и те же цены, одни и те же привилегии, льготы и так далее. Там, где начинается дифференциация, значит, уже фактически действуют какие-то закулисные раскольники", — сказал Катасонов.

Эксперт признался, что не знает, кто инициировал такой МРОТ по Москве, но уверен, что такой факт должен заинтересовать прокуратуру, которая должна
следить за соблюдением Конституции Российской Федерации, запрещающей такого рода дифференциацию.

Катасонов добавил, что отдельный повышенный МРОТ по Москве, отличающийся от общероссийского, — это полное беззаконие, а не действия внутри правового государства, как написано в Конституции.

Ранее стало известно о решении московских властей, согласно которому Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в российской столице в 2024 году будет поднят до 29 389 рублей, превысив таким образом в 1,5 раза общероссийский показатель.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Два дня она была сама не своя": мать девочки раскрыла подробности о дочери, открывшей стрельбу в Брянской школе

Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.

Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1
Приказ Су-35: при атаке на Путина — выжечь небо или закрыть собой
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
"Обязательно встретиться с другом": расстрелявшая одноклассников в Брянске девочка оставила странную запись
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Была травля: соседка расстрелявшей одноклассников ученицы в брянской школе рассказала о случившемся
"Он не поет, а орет": исполнитель песни "На заре" Журавлев раскритиковал Шамана
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
Последние материалы
Перец мешаем с ложкой мёда: вкус лечо превосходит все ожидания
Globe and Mail: Зеленский отказался от выступления перед конгрессом США из страха
Экономист Катасонов назвал отдельный повышенный МРОТ по Москве полным беззаконием
Суп будет золотистым и наваристым: рассказываем секрет
Школьник из Владивостока скончался от непонятного разрыва толстой кишки
Президент Финляндии рассказал о шоке от оценки, данной Путиным Западу
Командир "Севера-V" рассказал о ликвидации бойцов ВСУ с американскими шевронами в ДНР
Свыше 3 миллионов американцев мучаются от синдрома хронической усталости
В Новосибирске разработали систему обнаружения онкологии по анализу крови
Постельная сцена в фильме режиссёра Дурова "Не могу сказать "прощай" была не постановочной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников