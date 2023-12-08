Чистка рта и лёгкая пища: семь эффективных приемов по Аюрведе для укрепления иммунитета и здоровья

Аюрведа, древняя индийская наука о жизни, предлагает ряд методов для укрепления организма без необычных добавок или процедур. И хотя возможно, вам придется попробовать некоторые новые травы или корни, это может стать увлекательным путешествием к заботе о собственном здоровье. Эксперты HerBeauty.co называют семь надежных методов, согласно Аюрведе, для повышения иммунитета.

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Легкая пища

Согласно Аюрведе, разные продукты порождают разные энергии в организме. Тяжелая тамасичная пища (жирные, обработанные продукты) может вызвать чувство медлительности. Раджасическая пища, например, острая и соленая, может стимулировать. Саттвическая пища, такая как сладкий картофель и манго, способствует здоровью и расслаблению.

Теплая вода

Питьё теплой воды по Аюрведе помогает поддерживать баланс жидкости в организме, выводить токсины и поддерживать пищеварение, что в свою очередь повышает иммунитет.

Чистка рта

Очищение рта является ключевым аспектом здоровья по Аюрведе. Не забывайте мыть язык и полоскать горло водой с куркумой или имбирем.

Травы

Принятие трав – один из самых естественных способов улучшить здоровье. Например, имбирь улучшает пищеварение, а гудучи – поднимает иммунитет.

Забота о легких

Паровые ингаляции с эфирными маслами, такими как эвкалипт или чайное дерево, улучшают дыхание и укрепляют иммунитет.

Физическая активность

Подвижный образ жизни, будь то долгая прогулка или занятия йогой, улучшает кровообращение, снижает стресс и укрепляет тело.

Позитивный настрой

Сохранение позитивного мышления важно для хорошего самочувствия. Расслабляющая музыка, йога или медитация помогают поддерживать баланс и сохранять здоровье разума и тела.

Внимание к своему здоровью и использование этих простых, но эффективных методов, поможет вам повысить иммунитет и улучшить качество жизни.