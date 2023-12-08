Эксперт заявил о необходимости защиты учителей Ростова от дискредитации

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Учителя в Ростове — это группа людей, находящихся в самом уязвимом положении. Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский подчеркнул необходимость обеспечения им максимальной защиты, сообщает RostovGazeta.

Фото: Нейросеть Шедеврум

На последнем заседании Совета по развитию гражданского общества обсуждался вопрос о защите учителей от публикации в интернете различных материалов и комментариев, порочащих их честь. Было предложено ввести наказание за дискредитацию представителей педагогического сообщества.

Владимир Гайворонский напоминает, что теперь введен запрет на использование телефонов в школах.

"Я считаю, что это также поможет предотвратить нежелательные видеосъемки. Помните, как несколько лет назад ученик одной из ростовских школ создал видео, в котором нецензурно выражался в адрес учителя, и опубликовал его в сети? Такое просто недопустимо", — отмечает Гайворонский.

Спикер рассказывает, что помимо хулиганских высказываний со стороны школьников, учителя сталкиваются с нападениями различных мошенников.