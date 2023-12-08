Эксперт заявил о необходимости защиты учителей Ростова от дискредитации

Учителя в Ростове — это группа людей, находящихся в самом уязвимом положении. Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский подчеркнул необходимость обеспечения им максимальной защиты, сообщает RostovGazeta.
На последнем заседании Совета по развитию гражданского общества обсуждался вопрос о защите учителей от публикации в интернете различных материалов и комментариев, порочащих их честь. Было предложено ввести наказание за дискредитацию представителей педагогического сообщества.
Владимир Гайворонский напоминает, что теперь введен запрет на использование телефонов в школах.
"Я считаю, что это также поможет предотвратить нежелательные видеосъемки. Помните, как несколько лет назад ученик одной из ростовских школ создал видео, в котором нецензурно выражался в адрес учителя, и опубликовал его в сети? Такое просто недопустимо", — отмечает Гайворонский.
Спикер рассказывает, что помимо хулиганских высказываний со стороны школьников, учителя сталкиваются с нападениями различных мошенников.
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