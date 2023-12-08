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Психолог Болгова связала волну агрессии подростков с новым сериалом "Слово пацана"

2:57
Общество

В начале ноября в России стартовала премьера телесериала о молодежных группировках 80-х — 90-х годов ХХ века под названием "Слово пацана. Кровь на асфальте", который уже успели признать одним из самых шумных телепроектов 2023 года. К сожалению, шумность этого проекта обусловлена не только его качеством, но и тем, что некоторые подростки, возможно, начали копировать негативных персонажей из сериала. Психолог Анна Болгова высказала свои комментарии по этой ситуации в интервью "Комсомольской правде — Томск".

Психолог Болгова связала волну агрессии подростков с новым сериалом "Слово пацана"
Фото: wikipedia.org by Toomuch Production НМГ Студия Wink START. Кинориум is licensed under Добросовестное использование

Напомним, что 2 декабря в Иркутске группа подростков убила 15-летнего школьника, стоявшего на остановке, что стало свидетельством влияния нового сериала на поведение несовершеннолетних. По данным открытых источников, предполагается, что подростки подражали персонажам-преступникам из телесериала, строящим свою иерархию и вступая в конфликты друг с другом. Согласно словам друзей погибшего, убийца использовал фразу из фильма.

"С какого района, чушпан?".

Следственный комитет России по Иркутской области сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) после этого инцидента.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец отметила, что сериал может действительно оказывать негативное воздействие, романтизируя бандитизм. Она обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку фильма на соответствие традиционным ценностям.

Важно отметить, что подросток, обвиненный в убийстве школьника в Иркутске, заявил, что не смотрел упомянутый сериал.

Подобные инциденты происходят и в других регионах России. В Махачкале две девочки избили свою знакомую, 13-летнюю девочку, и похвастались своими "подвигами" в социальных сетях, ссылаясь на тот же сериал. Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генеральную прокуратуру по этому поводу, сообщает Комсомольская правда — Томск.

Еще один случай, связанный с влиянием сериала, произошел в Тюмени, где группа малолетних совершила нападения на магазины и избивала прохожих.

Психолог подчеркнула, что фильмы действительно могут влиять на поведение подростков, и что сегодня они видят больше негативных образцов, что может привести к увеличению уровня агрессии. Она подчеркнула важность развития критического мышления у подростков и активного обсуждения с ними ценностей, представленных в кино и литературе.

Эксперт добавила, что родители также должны более внимательно относиться к выбору окружения для своих детей, стараясь обеспечить им позитивное и заботливое окружение, где они смогут формироваться среди людей, разделяющих семейные ценности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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