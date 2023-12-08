Детский психолог: “Когда ребенок жалуется - к этому надо отнестись внимательно”

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Важно научить ребенка уверенно выступать в защиту себя, чтобы он мог эффективно справляться с различными ситуациями и отстаивать свои границы. Детский психолог Ирина Медведева дала по этому поводу комментарий для Pravda.Ru.

Фото: "Child-abuse-Kekerasan-pada-anak" by Aizbah Khan is licensed under CC BY 4.0.

“Когда ребенок жалуется на то, что его обижают, к этому надо отнестись внимательно и ни в коем случае не говорить ему: «Сам себя защити, сам дай сдачи, что жалуешься?» Это очень типичный ответ родителей, особенно отцов. Отцы, бывает, не понимают, что когда ребенок жалуется на то, что его обидели, он жалуется не от хорошей жизни, а потому что сам он себя защитить не способен” - рассказала эксперт.

Психолог рекомендовала отдавать физически слабых детей на спортивные секции, чтобы его научили каким-то приемам борьбы, приемам самозащиты. А еще очень полезно в тактичной форме постараться разобраться в том, а случайно ли вашего ребенка обижают, или он каким-то образом нарывается на это. С одной стороны, своего ребенка надо защитить, а с другой стороны, надо аккуратно разобраться в том, нет ли под этим какой-то почвы, которую создает сам ребенок, быть может сам того не осознавая.

Ребенку с детства надо объяснять, что можно любой конфликт урегулировать словами, а не физической силой. Также это можно делать с помощью примеров из собственного детства. Дети очень любят слышать от родителей, что у них в их детстве был похожий случай.