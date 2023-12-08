iCloud в России будет стоить 16 990 рублей в месяц

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Apple увеличила цену самого высокого тарифа на облачное хранилище iCloud в России. Об этом информирует издание Hi-Tech Mail. Ru.

Фото: dv.ee

Отмечается, что компания предлагала четыре варианта тарифов в 200 ГБ, 2 ТБ, 6 ТБ и 12 ТБ. Их цена составляла 149, 599, 3 490 и 6 990 рублей в месяц. С недавнего времени стоимость подписки на 12 ТБ поднялась до 16 990 рублей за один месяц использования.

Специалисты издания обратили внимание на то, что на официальном сайте Apple стоимость iCloud в России осталась на прежнем показателе, а тариф на 12 ТБ указан по цене 6 990 рублей.

Ранее сообщалось, что ЦБ России и другие организации отказываются от iPhone. С 25 декабря ЦБ введет ограничения на использование и закупку продукции Apple в служебных целях.