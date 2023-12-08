Генпрокурор велел проверить цены на яйца

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчинённым выяснить, почему так сильно подорожали яйца. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры России.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Надзорный орган провёл заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли, на котором обсуждались скачки цен на яйца более чем на 40% за год и меры по защите потребителей от необоснованного подорожания.

По его итогам принято решение поручить прокурорам субъектов РФ проверить производителей и продавцов яиц. Если найдут виновников ценового беспредела, они будут строго наказаны.

Ценами на яйца озаботились уже и в Госдуме, а в "Руспродсоюзе" даже назвали причину продуктовой инфляции.