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"Чистая линия" угостила детей из Донбасса и Запорожья мороженым на фабрике

Общество

Дети из регионов Донбасса и Запорожья побывали на самой высокой фабрике мороженого в мире, расположенной в Москве, в рамках своей поездки, полученной как награда за победу в патриотическом конкурсе "Я — гражданин России".

"Чистая линия" угостила детей из Донбасса и Запорожья мороженым на фабрике
Фото: openverse.org by powerplantop is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Участники мероприятия выразили свою любовь к родной стране, читая стихи, сообщила Виктория Романюк председатель регионального отделения Ассамблеи народов России и член Общественной палаты Донецкой Народной Республики. Победителям была предоставлена возможность посетить знаковые места Москвы, начиная от Красной площади и заканчивая фабрикой мороженого "Чистая линия".

Общее число подростков из Донецка, Луганска и Запорожья, отправившихся в столицу, составило 17 человек. Им всем только что исполнилось 14 лет, и выдача первых паспортов была связана с этой поездкой, в ходе которой документы вручили лично представители власти, сообщает "Телеканал 360".

Виктория Романюк подчеркнула, что для этих детей поездка в Москву означает не только вознаграждение за творческое чтение стихов, но и возможность ощутить, каким должно быть настоящее детство — ярким, вкусным и безопасным.

Наталья Бурцева, куратор поездки, отметила, что дети из этих регионов пережили войну, и для них участие в таких событиях как новогодняя поездка в столицу — это особенно важный момент.

На фабрике "Чистая линия" ребятам рассказали о процессе производства мороженого и шоколада, а также предоставили смотровую площадку с видом на город. Вице-президент предприятия, Армен Бениаминов, подчеркнул важность организации настоящего праздника для детей.

Поездка победителей конкурса продлится до конца недели, включая посещение музеев, исторических мест и выставки "Россия" на ВДНХ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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