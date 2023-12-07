В Краснодарском крае не хватает девяти тысяч инженеров и рабочих

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько рассказал о мерах, предпринимаемых ведомством для решения проблемы дефицита кадров, вызванного ростом промышленного производства. На сегодняшний момент на Кубани наблюдается нехватка 9 тысяч инженеров и рабочих.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Хмелько отметил, что дефицит кадров ощущается в различных секторах экономики, в том числе и в промышленности региона. Согласно данным Министерства труда и социального развития, промышленным предприятиям края необходимо более 9 тысяч специалистов инженерных профессий и рабочих, сообщает BFM Кубань.

Ведомство разработало индустриальные маршруты и экскурсионные программы для популяризации рабочих профессий. Также была запущена программа субсидирования и улучшения материально-технической базы колледжей. Совместно с Министерством образования было увеличено количество мест на специальностях среднего специального образования, а также был запущен имиджевый проект "Кубань индустриальная", направленный на привлечение молодежи в производственную сферу.