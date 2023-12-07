Мама погибшей при стрельбе в брянской школе девочки: "Маша дружила с Алиной"

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Мама девочки Маши, которая стала жертвой стрельбы в брянской школе, объяснила, какие отношения были у её дочери со стрелявшей одноклассницей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Родительница погибшей девочки уверена, что в её дочь выстрелила одноклассница только потому, что та стояла первая.

"Маша дружила с Алиной, мечтала стать врачом и спасать людей", — цитирует слова мамы девочки Telegram-канал SHOT.

Мама Маши зверила, что конфликта у её дочери с Алиной не было. Они ходили друг у другу на день рождения и хорошо общались.

Женщина призналась, что не понимает, почему Алина принесла ружьё в школу и начала стрелять в учеников.