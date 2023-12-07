Мама девочки Маши, которая стала жертвой стрельбы в брянской школе, объяснила, какие отношения были у её дочери со стрелявшей одноклассницей.
Родительница погибшей девочки уверена, что в её дочь выстрелила одноклассница только потому, что та стояла первая.
"Маша дружила с Алиной, мечтала стать врачом и спасать людей", — цитирует слова мамы девочки Telegram-канал SHOT.
Мама Маши зверила, что конфликта у её дочери с Алиной не было. Они ходили друг у другу на день рождения и хорошо общались.
Женщина призналась, что не понимает, почему Алина принесла ружьё в школу и начала стрелять в учеников.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.