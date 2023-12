Борьба с травлей в школах: в Башкирии расширят полномочия детского омбудсмена

Власти Башкирии намерены расширить полномочия детского омбудсмена в рамках борьбы с детским буллингом. Законопроект, предложенный по инициативе рабочей группы, занимающейся предотвращением травли в детских коллективах, будет обсужден на пленарном заседании, запланированном на 14 декабря. Предложенные изменения включают усиление роли детского омбудсмена в предотвращении и противодействии буллингу среди детей.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.