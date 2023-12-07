Борьба с травлей в школах: в Башкирии расширят полномочия детского омбудсмена

Власти Башкирии намерены расширить полномочия детского омбудсмена в рамках борьбы с детским буллингом. Законопроект, предложенный по инициативе рабочей группы, занимающейся предотвращением травли в детских коллективах, будет обсужден на пленарном заседании, запланированном на 14 декабря. Предложенные изменения включают усиление роли детского омбудсмена в предотвращении и противодействии буллингу среди детей.

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Новый законопроект предусматривает значительное укрепление позиций уполномоченного по защите прав детей. Теперь детский омбудсмен может не только участвовать в разрешении конфликтов между сторонами по запросу родителей, но и инициировать парламентские дебаты и расследования при выявлении инцидентов, затрагивающих интересы детей.

Весной текущего года власти Башкирии уже принимали меры по решению проблемы буллинга, включая участие специалистов различных ведомств, сообщает mkset.ru. Проблема травли школьников в регионе вызывала общественное беспокойство, особенно после нескольких инцидентов, таких как случай с преподавательницей, обмотавшей студента скотчем за неправильный ответ, и случаи травли в школах, приводившие к трагическим последствиям.