Эксперт по безопасности Веселов призвал проводить разъяснительную работу в школах

3:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Утром 7 декабря стало известно, что ученица восьмого класса открыла стрельбу по одноклассникам в школе №5 в Брянске. Эксперт по безопасности и антитеррору, начальник управления комитета безопасности России "Кобра" Станислав Веселов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал происшествие, рассказав, что могло привести к трагедии.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Специалист отметил, что в учебных заведениях зачастую не ведётся никакая работа по предотвращению подобных ситуаций. Работа местных служб, местных органов власти начинается только после трагедии, а потом всё сходит на нет. Не хватает специалистов определённого формата и категорий. К ним относятся психологи, замы по безопасности и воспитательной работе. На нехватку кадров оказывают влияние в том числе низкие зарплаты.

Веселов подчеркнул, что в школе должен был осуществляться досмотр подозрительных людей, в первую очередь, и тех подростков, которые чего-то боятся: либо психологически, психически неустойчивы. Такую работу необходимо проводить совместно на местах замами по воспитательной работе и директорами школ. Досмотр ребёнка должен быть по закону с разрешения родителя и психолога, отметил специалист.

"Конечно, усилить меры безопасности необходимо на федеральном уровне, проводить раз в месяц заседания, круглые столы на тему безопасности и идеологии в школах, то есть асоциального поведения молодежи и несовершеннолетних. При этом взаимодействие необходимо с управляющими советами, с родительскими комитетами, необходимо прекратить буллинги, которые происходят в школах, и усилить работу со стороны психологов и родителей. Тогда у нас ситуация будет под контролем", — рассказал Веселов.

Эксперт по безопасности и антитеррору подчеркнул, что контроль оружия следует усилить со стороны Росгвардии, участковых уполномоченных. Оружие в данном случае было в допустимом месте для подростка. Со стороны родителей был недосмотр. Из-за произошедшего нужно привлекать родителей к административной и уголовной ответственности, отметил эксперт.

Для недопущения подобных трагедий следует проводить заседания, совещания с педагогическим составом. Важно объединение всех структур, в том числе общественности, для избежания в будущем таких инцидентов.

Веселов считает, что на мотивы подростков для совершения подобных инцидентов влияет отношение родителей к детям дома.

"Не уделяют времени детям и подросткам. Работа психолога в школах. И, конечно, отрицательный контент в интернете, различные группы. Опять же, есть Telegram-каналы", — отметил эксперт.

Также на поведение подростков оказывает влияние буллинг в школах. Поэтому в заведениях должна проводиться разъяснительная работа (профилактика правонарушений и преступлений) академическими часами.

"Это как отдельный предмет, возможно, его ввести необходимо. Мы как эксперты проводим данную работу в школах, плановые лекции у нас имеются по безопасности, по антитеррору, как действовать в подобных ситуация, а, самое главное, касаемо хранения оружия — это тоже важно", — подчеркнул эксперт.

Веселов заключил, что на девочку оказала влияние прошлая обида и ненависть. Эксперт полагает, что восьмиклассница понимала, на что идёт.

Видео с места стрельбы в гимназии №5 в Брянске