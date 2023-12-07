Вор подключил украденную Wi-Fi камеру к сети и случайно стал звездой интернета

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Незадачливый вор украл из подъезда дома Wi-Fi камеру, подключил её и случайно "вышел в эфир".

Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Мужчина в Одессе присвоил себе общественную Wi-Fi камеру из подъезда многоквартирного дома, принёс устройство домой, подключил к сети, и его увидели жители МКД.

Когда мужчина радовался своему приобретению и пытался настроить камеру, на него смотрели люди, которым камера принадлежит.

Видео с процессом настройки камеры "в прямом эфире" выложили в интернет в надежде на то, что кто-нибудь узнает вора.