Незадачливый вор украл из подъезда дома Wi-Fi камеру, подключил её и случайно "вышел в эфир".
Мужчина в Одессе присвоил себе общественную Wi-Fi камеру из подъезда многоквартирного дома, принёс устройство домой, подключил к сети, и его увидели жители МКД.
Когда мужчина радовался своему приобретению и пытался настроить камеру, на него смотрели люди, которым камера принадлежит.
Видео с процессом настройки камеры "в прямом эфире" выложили в интернет в надежде на то, что кто-нибудь узнает вора.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.