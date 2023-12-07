Депутат Госдумы Новичков: ужесточение мер по хранению оружия не обезопасит школы

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Ужесточение мер по хранению оружия и проверке граждан, владеющих им, не способствует предотвращению случаев стрельбы в школах, заявил депутат Государственной Думы от Брянской области Николай Новичков в беседе с URA. RU.

Фото: wikimedia.org by Moscowjob.net is licensed under CC BY-SA 4.0

"К сожалению, подобные ситуации возникают. В данном случае ужесточение мер, контроль или обыски не решат проблему. Все охотники и люди, связанные с оружием, знают, как правильно обращаться с ним и как его хранить", — отметил Новичков.

По его мнению, ответственность за происшествие лежит на родителях и школе.

"Эту проблему следует решать на более системном уровне, через воспитание и социализацию детей и подростков. В данном случае восьмиклассница столкнулась с явлениями буллинга. Здесь вопрос к семье, родителям и школе", — подчеркнул депутат.

В пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по Брянской области подчеркнули, что стрелок взял ружье из дома. Как это произошло, выясняет следствие.

"Это было охотничье ружье ее отца, и, следовательно, оно хранилось дома. В настоящее время устанавливается, как ей удалось до него достичь. Она не приобрела оружие со стороны. Полиция работает на месте происшествия, выясняя все обстоятельства. По результатам проверки будут приняты оперативно-профилактические меры", — пояснили в пресс-службе.