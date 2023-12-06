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В аномальные морозы омские многоэтажки рискуют остаться без отопления

1:46
Общество

Сегодня утром компания представила отчет об устранении аварии на ТЭЦ-5, однако ситуация продолжает оставаться в критическом состоянии. На ТЭЦ-5, в среду, 6 декабря, снова снизились параметры теплоснабжения потребителей, включая температуру и давление. По данным "Коммерческих вестей", это произошло из-за уменьшения температуры теплоносителя в подающих трубопроводах.

В аномальные морозы омские многоэтажки рискуют остаться без отопления
Фото: Нейросеть Шедеврум

Акционерное общество "Омск РТС" потребовало от своих структурных подразделений тщательно контролировать работу систем отопления, подключенных к ТЭЦ-5, и в случае необходимости принимать меры по размораживанию. Для этого предприятие советует сливать воду из труб, чтобы избежать их замерзания из-за воздушных пробок. Однако пока нет информации о том, когда будет восстановлено теплоснабжение, сообщает gorod55.ru.

Напомним, что жители Омска массово жаловались на холодные батареи в своих квартирах 4 декабря, после чего прокуратура начала расследование отключения отопления. Сегодня утром "Омск РТС" сообщило, что все аварийные работы завершены, и тепло начнет возвращаться в дома жителей города. Однако выяснилось, что давление в трубах так и не достигло необходимых параметров. В организации опасаются, что при повышении давления трубы могут лопнуть. В случае такого инцидента омичи останутся без отопления в условиях 40-градусных морозов.

Стало известно, что котел, на котором произошла авария, прошел ремонт летом. Это может вызвать вопросы качества проведенных работ со стороны прокуратуры.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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