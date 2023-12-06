Режиссёр Александр Сокуров объяснил разницу между украинцами и россиянами.
Сокуров в интервью Ксении Собчак назвал граждан РФ и Украины "соседями по историческому процессу". Кинодеятель считает, что два народа формировались по-разному. Он не видит родственных связей между украинцами и россиянами.
"Я много раз говорил и говорю, что мы не один народ, мы не братья с украинцами", — выразил своё мнение Сокуров.
Он подчеркнул, что у двух народов разные темпераменты и непохожая природа культуры.
"Близкие, соседи — не означает родственники", — объяснил режиссёр.
Ранее политолог Сергей Марков назвал Сокурова "новым Сахаровым".
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