Уролог Черкасов рассказал, что влияет на размер полового члена и имеет ли это значение

1:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Большой нос, длинный указательный палец или даже размер ноги — у женщин существует ряд примет, по которым они, как утверждается, могут судить о размере мужского полового члена. Однако хабаровский уролог Антон Черкасов утверждает, что такие признаки не имеют реальной связи с размером члена, сообщает Подмосковье Сегодня.

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По мнению Черкасова, генетика является единственным фактором, влияющим на размер. Иронично, но для наслаждения качественным сексом большой размер органа далеко не обязателен. Природа задала такие пропорции, что средний размер (от 14 до 16 см) при толщине от 4 до 6 см вполне соответствует размерам влагалища.

Хотя для случайных свиданий женщины могут предпочесть партнеров с органом размером около 19 см, в повседневной жизни такой потребности обычно не возникает.

Еще более любопытен тот факт, что даже у мужчин с крупным размером члена может возникнуть неуверенность из-за общественных стереотипов. По мнению уролога, ключевое значение имеет духовное взаимодействие между партнерами, их способность понимать и чувствовать друг друга.

"Большинство проблем связано с психологическими аспектами. Ограничения, неуверенность и стеснение являются основными противниками качественной сексуальной жизни. Он подчеркивает, что важно помнить, что удовлетворительная сексуальная жизнь строится на взаимопонимании, доверии и умении наслаждаться процессом, а не только на размере полового члена", — подчеркивает уролог.

Эксперт призывает не фокусироваться на размере, а обращать внимание на качество.