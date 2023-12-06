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МЧС готово к СМС-информированию о магнитных бурях

1:00
Общество

В МЧС России согласились с необходимостью СМС-рассылки предупреждений о магнитных бурях, следует из официального ответа ведомства на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

МЧС готово к СМС-информированию о магнитных бурях
Фото: flickr. com

В ноябре он обратился к министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову с предложением об предупреждении населения о возможных ухудшениях геомагнитной обстановки. Парламентарий ссылался на рекомендации Минздрава метеозависимым людям менять в эти периоды дозы лекарств, рацион питания и режим физической активности.

В МЧС сочли "возможным и целесообразным" информирование абонентов мобильной связи о магнитных бурях по СМС, ответил замглавы ведомства Алексей Серко.

Он уточнил, что такие сообщения могут рассылаться "при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации" подобно уже существующей практике штормовых предупреждений.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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