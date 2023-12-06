В МЧС России согласились с необходимостью СМС-рассылки предупреждений о магнитных бурях, следует из официального ответа ведомства на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
В ноябре он обратился к министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову с предложением об предупреждении населения о возможных ухудшениях геомагнитной обстановки. Парламентарий ссылался на рекомендации Минздрава метеозависимым людям менять в эти периоды дозы лекарств, рацион питания и режим физической активности.
В МЧС сочли "возможным и целесообразным" информирование абонентов мобильной связи о магнитных бурях по СМС, ответил замглавы ведомства Алексей Серко.
Он уточнил, что такие сообщения могут рассылаться "при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации" подобно уже существующей практике штормовых предупреждений.
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