МЧС готово к СМС-информированию о магнитных бурях

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В МЧС России согласились с необходимостью СМС-рассылки предупреждений о магнитных бурях, следует из официального ответа ведомства на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Фото: flickr. com

В ноябре он обратился к министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову с предложением об предупреждении населения о возможных ухудшениях геомагнитной обстановки. Парламентарий ссылался на рекомендации Минздрава метеозависимым людям менять в эти периоды дозы лекарств, рацион питания и режим физической активности.

В МЧС сочли "возможным и целесообразным" информирование абонентов мобильной связи о магнитных бурях по СМС, ответил замглавы ведомства Алексей Серко.

Он уточнил, что такие сообщения могут рассылаться "при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации" подобно уже существующей практике штормовых предупреждений.