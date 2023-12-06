Эксперт Pravda.Ru прокомментировал возможную амнистию для осуждённых женщин

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«Шаг милосердия», по мнению разработчиков инициативы, должен коснуться нескольких категорий «сиделиц». Доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, писатель Даниил Корецкий предположил, кто из представительниц прекрасного пола может покинуть исправительные учреждения по амнистии.

Фото: Нейросеть Шедеврум

«Женщины, совершившие преступление, не относящееся к тяжким. С детьми, скорее всего, имеющих двух детей, имеющих трех детей, одного ребенка. Давно уже не было амнистий для женщин», - говорит юрист.

При этом собеседник нашего издания возможную амнистию назвал большой помощью оступившимся на жизненном пути женщинам.

Глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Государственной думе уже приступили к проработке вопроса об амнистии некоторым категориям женщин.

Социальный видеоролик "Предупреждение преступлений и иных правонарушений"