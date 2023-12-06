На 84 году жизни скончалась художник-мультипликатор Наталья Богомолова, известная по мультфильмам "Винни-Пух" и "Каникулы в Простоквашино".
О смерти Богомоловой рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.
Российские зрители знают мультипликатора по таким шедеврам, как "Жил-был пёс", "Котёнок по имени Гав", "Дед Мороз и лето", "Бобик в гостях у Барбоса" и другим замечательным мультфильмам.
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