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Умерла создательница мультфильмов "Жил-был пёс" и "Котёнок по имени Гав"

0:36
Общество

На 84 году жизни скончалась художник-мультипликатор Наталья Богомолова, известная по мультфильмам "Винни-Пух" и "Каникулы в Простоквашино".

Умерла создательница мультфильмов "Жил-был пёс" и "Котёнок по имени Гав"
Фото: Телеграм-канал Союзмультфильма

О смерти Богомоловой рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

Российские зрители знают мультипликатора по таким шедеврам, как "Жил-был пёс", "Котёнок по имени Гав", "Дед Мороз и лето", "Бобик в гостях у Барбоса" и другим замечательным мультфильмам.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни советский и армянский актёр Сурен Бабаян.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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