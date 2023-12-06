Житель Омска отправил незнакомой девушке "нюдсы" и стал фигурантом уголовного дела

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителю Омска может грозить до шести лет тюрьмы за то, что он отправил фото половых органов незнакомой девушке в социальных сетях.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Омич поплатился за сетевой экзибизионизм. Он отправил нюдсы девушке и стал фугурантом уголовного дела.

В полицию обратилась девушка, которая пожаловалась на то, что ей в личных сообщениях в соцсетях прислали неприличное фото.

Любителя отправлять "дикпики" быстро вычислили. Мужчину обвиняют в незаконном изготовлении порнографических материалов. Данное преступление предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее врач Бен Кондон рассказал об опасности порнографии.