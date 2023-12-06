Жителю Омска может грозить до шести лет тюрьмы за то, что он отправил фото половых органов незнакомой девушке в социальных сетях.
Омич поплатился за сетевой экзибизионизм. Он отправил нюдсы девушке и стал фугурантом уголовного дела.
В полицию обратилась девушка, которая пожаловалась на то, что ей в личных сообщениях в соцсетях прислали неприличное фото.
Любителя отправлять "дикпики" быстро вычислили. Мужчину обвиняют в незаконном изготовлении порнографических материалов. Данное преступление предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Ранее врач Бен Кондон рассказал об опасности порнографии.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.