Известный астропсихолог, создатель структурного гороскопа Григорий Кваша попытался предсказать дату окончания российской специальной операции на Украине.
Кваша также создал такие теории, как "День икс", "Возрастная программа человека", "20 имперских циклов" и "Векторное кольцо". Он является владельцем издательства "7+5" и членом-корреспондентом Российской академии естественных наук, пишет Сheb-live.ru.
Сегодня одной из самых актуальных тем для граждан России является спецоперация, и Кваша произвёл расчеты, пытаясь предсказать дату окончания украино-российского конфликта.
Согласно прогнозам астропсихолога, СВО на Украине закончится в 2025 году, но 2023 год будет переломным моментом для спецоперации. Предсказатель утверждает, что Россия выйдет из этого противостояния явным победителем.
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