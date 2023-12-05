Пророк-математик Кваша назвал точную дату и победителя конфликта: СВО закончится

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Известный астропсихолог, создатель структурного гороскопа Григорий Кваша попытался предсказать дату окончания российской специальной операции на Украине.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Кваша также создал такие теории, как "День икс", "Возрастная программа человека", "20 имперских циклов" и "Векторное кольцо". Он является владельцем издательства "7+5" и членом-корреспондентом Российской академии естественных наук, пишет Сheb-live.ru.

Сегодня одной из самых актуальных тем для граждан России является спецоперация, и Кваша произвёл расчеты, пытаясь предсказать дату окончания украино-российского конфликта.

Согласно прогнозам астропсихолога, СВО на Украине закончится в 2025 году, но 2023 год будет переломным моментом для спецоперации. Предсказатель утверждает, что Россия выйдет из этого противостояния явным победителем.