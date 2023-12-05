Школьники Тюменской области жалуются Мизулиной: требуют отмены занятий при морозе

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Школьники Тюменской области направили жалобу Екатерине Мизулиной, выражая недовольство отсутствием отмены занятий в холодные дни.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Старшеклассники из разных городов, включая Тюмень, обращаются к Мизулиной с просьбой пересмотреть температурные нормы для актировок. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

Школьники утверждают, что они вынуждены преодолевать сугробы, чтобы добраться в школу, и требуют изменения правил, позволяющих оставаться дома при более холодной погоде, чем установлено в настоящее время (-35 и ниже).