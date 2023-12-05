Школьники Тюменской области жалуются Мизулиной: требуют отмены занятий при морозе

Школьники Тюменской области направили жалобу Екатерине Мизулиной, выражая недовольство отсутствием отмены занятий в холодные дни.
Старшеклассники из разных городов, включая Тюмень, обращаются к Мизулиной с просьбой пересмотреть температурные нормы для актировок. Об этом сообщает tmn.aif.ru.
Школьники утверждают, что они вынуждены преодолевать сугробы, чтобы добраться в школу, и требуют изменения правил, позволяющих оставаться дома при более холодной погоде, чем установлено в настоящее время (-35 и ниже).
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