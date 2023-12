Your browser does not support the audio element.

После проведения операции по делу о нелегальной миграции в Санкт-Петербурге 20 человек были официально поставлены на воинский учёт. Все эти люди, которые недавно получили гражданство РФ, являются мигрантами.

Фото: "„Хиляди лица – една армия“" by Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria is licensed under CC BY-SA 2.0.