В Санкт-Петербурге военное следствие поставило 20 человек на воинский учёт после рейда

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

После проведения операции по делу о нелегальной миграции в Санкт-Петербурге 20 человек были официально поставлены на воинский учёт. Все эти люди, которые недавно получили гражданство РФ, являются мигрантами.

Фото: "„Хиляди лица – една армия“" by Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria is licensed under CC BY-SA 2.0.

После прохождения медицинской комиссии молодые и здоровые мужчины будут отправлены в Вооружённые силы Российской Федерации. Тем, кто уже достиг возраста 27 лет, было предложено заключить контракты с Министерством обороны.

В Петербурге и Ленинградской области установлены постоянные, плановые и межведомственные проверки мигрантов. В этих операциях участвуют сотрудники полиции, военкоматов и военного следствия. За ноябрь 2023 года более 50 иностранцев, получивших гражданство Российской Федерации, были официально поставлены на воинский учёт. В течение этого месяца около 15 мигрантов отправлены на военную службу по призыву, а ещё около 30 человек обнаружили в себе новую призванную службу — военную службу по контракту.